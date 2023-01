Nuevo atentado contra CAI de Policía en Cali: esta vez ocurrió en barrio Alfonso Bonilla Aragón

Es el segundo hecho de este tipo que se registra en la capital del Valle del Cauca en menos de tres días. Tres personas, entre ellas dos menores, resultaron afectadas.

Las autoridades confirmaron que se presentó la activación de un artefacto explosivo contra un CAI de la Policía ubicado en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, oriente de la capital del Valle del Cauca.

“Un individuo se acerca a la parte posterior del CAI, deja una maleta, se retira del lugar y, posteriormente, la maleta hace explosión”, dijo el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con el oficial, una vez la comunidad se percató que de que el responsable del hecho había emprendido la huida, procedió a interceptarlo y retenerlo para luego entregarlo a la patrulla del cuadrante.

“La Policía Nacional resalta esta labor por parte de los ciudadanos donde capturan a esta individuo, salvaguardando la integridad de nuestros policías”, anotó el coronel Ospina, tras anotar que se trata de un joven de 24 años que ya está en proceso de judicialización.

Pese a que no hubo uniformados heridos, el oficial aseguró que, lamentablemente, un adulto y dos menores resultaron con lesiones menores y aturdimiento por la onda explosiva, además de que seis viviendas sufrieron afectaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, aseguró que a través de estos hechos se pretende sembrar miedo en la ciudadanía, pero sostuvo que la capital del Valle del Cauca es una ciudad resiliente que no se dejará amedrentar.

“Hacemos llamado a la calma. Lo que buscan estos hechos es generar temor y zozobra. No nos dejaremos amedrentar. Lucha sin cuartel contra la delincuencia seguirá”, dijo el funcionario a través de su cuenta en Twitter.

Este nuevo caso se registró hacia las 7:40 de la noche del pasado jueves, luego que, el martes 7 de agosto en la mañana, otro artefacto explosivo fue lanzado contra el CAI del barrio Mojica, también ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades investigan si detrás de estos atentados estarían disidencias de las FARC, debido a las operaciones adelantadas contra los grupos al margen de la ley.

Artefacto explosivo fue lanzado contra un CAI de la Policía en oriente de Cali