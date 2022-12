Nuevo fallo reactiva proceso de reubicación de familias del jarillón en Cali

Prosigue la reubicación de las familias que se encuentran ubicadas en el jarillón del río Cauca, pues un fallo en segunda instancia logró darle continuidad al proceso, que semanas atrás se había suspendido por una acción de tutela.

La Alcaldía de Cali expuso los argumentos jurídicos al juzgado quinto civil del circuito sobre el proceso de tutela que adelantan contra el Municipio para frenar los desalojos del jarillón.

El juez determinó que no se violó ningún derecho fundamental y ratificó el primer fallo del juzgado 16 civil municipal al negar la acción de tutela interpuesta por el abogado Rodolfo Yanguas, defensor de quienes habitan el sector.

Carlos Humberto Sánchez, director jurídico de la Alcaldía de Cali, explicó que se desestimaron las pretensiones en la demanda instaurada por Yanguas, porque "efectivamente lo que estaba haciendo el Municipio era un deber legal".

"No estábamos vulnerando ningún derecho, por el contrario estábamos en protección de los derechos de estas personas que están en situación de riesgo”, apuntó.

El juez de segunda instancia compulsó copias al personero de Cali, Andrés Santamaría, para que investigue la intervención de la personera delegada del CALI 6.

“Ha manifestado también la juez en su fallo que la personera delegada que intervino dentro del proceso solicitando la intervención provisional del proceso del jarillón la hizo incurrir en un error, pues la funcionaria pública no tiene atribuciones para intervenir dentro de procesos judiciales”, agregó Sánchez.

Los recursos destinados por el Gobierno Nacional para la recuperación del jarillón del río Cauca son de 800 mil millones de pesos, proyecto que fue desarrollado ante el riesgo de fractura del jarillón que afectaría a más de 900 mil caleños.

Por lo tanto, el director jurídico enfatizó que el proceso de reubicación y las actividades de mantenimiento del dique continuarán.