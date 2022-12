Nuevo freno a desalojo de familias del jarillón del río Cauca en Cali

El abogado defensor, Rodolfo Yanguas, dijo que el desalojo de 30 familias asentadas sobre el jarillón en Petecuy III, nororiente de Cali, será suspendido porque la Administración Municipal está procediendo de manera arbitraria.

“El Gobierno Municipal tiene que cumplir la Constitución y la Ley y no atropellar a la comunidad. Eso es una muestra clara que se está aplicando de manera arbitraria una apuesta del Estado que busca beneficiar a esta pobre gente”, señaló Yanguas.

Por su parte, el director jurídico de la alcaldía, Carlos Humberto Sánchez, señaló que en el fallo “hay error sustancial que debe ser corregido”, pues hace referencia al río Cali, en lugar del Cauca. Además, aseguró que la Alcaldía aún no ha sido notificada y que “la juez está suspendiendo el desalojo que se adelanta, pero no el proyecto del Plan Jarillón”.

“Nosotros buscamos la protección del interés general y, detrás de estas acciones de tutela, hay unas personas que no están en situación de riesgo, sino que tienen intereses particulares”, agregó.

El Plan Jarillón de Cali es una iniciativa que busca reforzar el dique, construido hace más de 40 años y cuya extensión supera los 16 kilómetros, para evitar un desbordamiento del río Cauca y así proteger a 900 mil caleños de inundaciones.

Para llevar a cabo ese reforzamiento es necesaria la reubicación de 7800 familias, de las cuales, según la Alcaldía, 1124 ya han salido de la zona y cuentan con una vivienda segura en los proyectos Llano Verde y Potrero Grande.

Este proyecto tiene un costo estimado de $1.3 billones, de los cuales el Fondo de Adaptación aportará $823.000 millones.