Nuevo giro en caso de hombre que cayó a caño tras fuerte aguacero en Cali

El joven quedó registrado en video cuando era arrastrado por la corriente. Organismos de socorro ya completan cuatro días de búsqueda.

El hombre cayó a un caño en la tarde del pasado viernes en el barrio El Guabal de Cali tras fuerte aguacero y, aunque las labores por encontrarlo continúan, ahora el caso tomó un nuevo giro.

Una pareja reportó a los Bomberos que su hijo, identificado como Luis Eduardo Lozano, de 22 años, desapareció el mismo día en que se registró el incidente. La persona descrita por la familia tendría las mismas características que la que terminó en el canal de aguas residuales.

"Yo le digo a Dios, porque creo mucho en Dios, que si era o no era él no tiene por qué morir así tan feo, porque no era una persona mala", expresó Sandra Patricia López, madre de joven desaparecido.

Las autoridades en Cali adelantan labores para esclarecer si se trata del mismo ciudadano. "Los hombres (socorristas) han estado por todas las orillas de esos canales de aguas lluvias hasta la desembocadura del río Cauca. Esperamos que depronto pueda el cuerpo flotar, como es costumbre que a los tres o cuatro días se presente este fenómeno", dijo Jairo Soto, coordinador departamental de Bomberos.

De acuerdo con versiones de algunos testigos, el hombre que cayó al canal de aguas lluvias se movilizaba en una bicicleta, lo que alarmó a los familiares del joven desaparecido quienes señalaron que él transitaba en este mismo medio de transporte.

"Venían unas muchachas tirándole lazo y una barra, pero realmente, como la corriente venía muy fuerte, se llevaba el lazo y entonces el señor no agarraba. Él se hundía, volvía y salía y sacaba la manito y la cabecita, y pedía que lo ayudarán", relató Adriana Cortázar, testigo de la emergencia.

Según los bomberos, varias de las personas que socorrieron al hombre en el momento de la emergencia coinciden en que sus características físicas son similares a las de Luis Eduardo Lozano.

Los organismos de socorro y los familiares del joven desaparecido hicieron un llamado a la comunidad para que quien logre observar un cuerpo en alguno de los canales de aguas residuales de la capital del Valle del Cauca lo reporte a las autoridades.

