Nuevo ‘papayazo’ tributario para los morosos en Cali

En los próximos días, la Alcaldía de Cali sancionará el proyecto que permite a los morosos ponerse al día con sus obligaciones tributarias, tras ser aprobado el pasado martes por el Concejo Municipal.

En ese sentido, según informó la Administración local, el primer descuento será del 80 % desde abril hasta mayo, pero quienes no puedan aprovecharlo tendrán un segundo estímulo del 60 % hasta el 27 de octubre del presente año.

Con este ‘papayazo’, el Municipio espera recuperar $33.224 millones aproximadamente de una cartera correspondiente a impuesto predial unificado, industria y comercio con su complementario de avisos y tableros, sobretasa ambiental y bomberil, así como alumbrado público de lotes, sobre la vigencia 2012 y anteriores.

La concejala Patricia Molina pidió adicionar un nuevo artículo en el proyecto para que se depuraran las deudas que ya prescribieron para los contribuyentes, según lo establece la reforma tributaria del 2014, pero su solicitud no prosperó.

Además, Molina agregó que Cali actualmente presenta cifras de empleo que son en su mayoría informal, lo que no permite que muchas personas puedan acoger la amnistía tributaria que se ofrece.

Por su parte, el director Jurídico de la Alcaldía de Cali, Carlos Humberto Sánchez, indicó que cada caso de prescripción debe tratarse de forma particular y no de manera colectiva.



¿Cómo está la cartera de Cali?

Según datos de la Dirección de Hacienda Municipal, al 2014 la cartera total de los ingresos tributarios más representativos asciende a cerca de $2.8 billones incluido capital, intereses y sanciones.

La cartera más madura, correspondiente a 1995 - 2012, que es la que menor probabilidad tiene de ser recuperada, suma cerca de $2,4 billones, siendo la mayor parte de esto, cerca de $1,7 billones intereses y sanciones.

Mientras que la cartera acumulada entre 2013 y 2014 que tiene mayor probabilidad de ser recuperada, suma aproximadamente $498 mil millones, de los cuales $404 mil millones corresponden a capital y $94 mil millones a intereses y sanciones.