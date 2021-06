Nuevos detalles del cruel asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón en Cali

Dos policías muertos y más de 200 heridos dejan los ataques vandálicos que, según la institución, fueron perpetrados por criminales infiltrados en las manifestaciones en Cali. Uno de los crímenes fue el del patrullero Carlos Andrés Rincón, a quien secuestraron, torturaron y arrojaron sin vida al río Cauca.

Su hermano Giovanni Rincón, que vive en Medellín, contó que lo último que le dijo el uniformado fue “que estaba muy contento en la estación donde estaba porque estaba muy lejos del conflicto, esa fue la última vez que él y yo hablamos”.

Sobre su desaparición, el pasado 3 de junio, “nos enteramos porque el sargento Rojas llamó a la esposa de él diciendo que si no sabía nada de Carlos Andrés Rincón. Hasta el momento era incertidumbre porque no sabíamos qué había pasado”.

El patrullero siempre quiso servir en la fuerza pública y le decía a Giovanni: “yo en la Policía quiero ser un policía siempre muy ejemplar y tener un buen comportamiento en la institución, quiero dejar huella en esta institución’”.

Pero su sueño se vio truncado el 3 de junio, día de su descanso.

“Se transporta en su motocicleta de propiedad, pasa por el sector del Paso del Comercio aquí en Cali, es abordado por unos sujetos, quienes lo revisan y se dan cuenta de que es un miembro activo de la Policía Nacional. Allí es golpeado, lo bajan de la motocicleta, la incineran estos delincuentes, llevan al policía al CAI que está totalmente desvalijado, incinerado, allí empiezan a torturarlo con arma blanca, a golpearlo y ahí empiezan a definir si lo van a dejar con vida o no”, relató el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali.

“Uno de los sujetos saca un arma de fuego y le propina impactos a nuestro policía. Al darse cuenta de que habían matado al policía de inmediato lo botan al río Cauca”, agregó.

El cuerpo fue hallado días después en el caudal.

Según el oficial, ya tienen pistas de quién lo asesinó.

Son “grupos delincuenciales que están ubicados en todo el sector del Paso del Comercio, en barrios de este sector, claro que tienen injerencias de bandas de alto nivel. (…) Es una estructura grande, fuerte y el trabajo que se hace es a conciencia y vamos a liberar a la ciudad de Cali de una banda muy peligrosa, que no mide si son civiles o policías” a los que atacan, detalló.

Las autoridades también están tras la pista de otros criminales que abusaron sexualmente de una patrullera.

La joven afirmó que los agresores la “sacaron halada, arrastrándome, yo rogaba por mi vida (…) me tumbaron al lado derecho del CAI y sin piedad empezaron a golpearme, a insultarme, a despojarme de todas mis pertenencias. Uno de ellos se me sube encima, me despoja de mi guerrera, de mi uniforme (…) esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, a golpearme, a besar… a tocar mis partes íntimas, me seguían golpeando”.

El comandante León precisó que en Cali “llevamos 244 policías lesionados, entre ellos 17 con arma de fuego, 12 por artefactos explosivos (…), once mujeres uniformadas heridas, entre ellos un caso aberrante, el abuso sexual de una de las patrulleras por parte de esta primera línea”.

El hermano del patrullero Rincón hizo un llamado vehemente a los asesinos: “pensemos muy bien las cosas antes de hacer, porque estamos matando la gente, estamos dejando hijos sin padres y madres sin hijos”.

Actualmente hay ocho policías que continúan hospitalizados en la capital del Valle del Cauca.

