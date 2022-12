Número equivocado: agresión afuera de colegio en Medellín tiene a joven caleño viviendo un infierno

Según el afectado, una publicación con el video del ataque contenía un número que sería de la agresora, pero resultó ser el suyo.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado 31 de enero en la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, de Medellín.

Como se evidencia en las imágenes, las implicadas son adolescentes entre los 12 y los 15 años de edad.

Padres de presunta agresora de estudiante de colegio en Medellín la... En medio del ataque a una joven y en presencia de otros estudiantes, una menor intenta mediar para que la agresión termine. En ese momento, una de las involucradas saca un elemento cortopunzante y lesiona a la otra.

Tras el hecho, la joven fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de la capital antioqueña y posteriormente dada de alta.

En medio de este caso, que ha causado indignación en todo el país, un joven de 27 años, oriundo de Cali, señaló a Noticiascaracol.com que, desde la mañana de este jueves 1 de febrero, ha venido siendo víctima de amenazas e intimidaciones mediante WhatsApp.

Lo que no sabe es por qué terminó involucrado en un caso del que ni siquiera tiene conocimiento. Ahora teme por su integridad por el tono de los mensajes que ha recibido.

“Desde las 7:00 a. m. que abro mi celular, me aparecen muchos mensajes preguntando sobre un hecho del que no tengo conocimiento, que por qué lo hice, en fin. Hay personas que me mandan el pantallazo de una publicación de Facebook en el que aparece mi número y dicen que lo ‘llenen de spam’, la verdad no sé de qué me hablan”, señala el afectado.

El joven asegura que las amenazas en su contra son muy claras, por lo que siente temor ante posibles acciones que puedan tomar en su contra.

Mientras esta persona se disponde a denunciar el caso ante la Fiscalía, los padres de la menor que habría agredido a otra afuera del colegio en Medellín ya la entregaron a la Comisaría de Familia.

