Obra inconclusa en Cali tiene preso en su propia casa a hombre con discapacidad

Desde hace cuatro meses, en la carrera 1E entre calles 72 y 73, barrio Jorge Eliecer Gaitán, oriente de Cali, se iniciaron trabajos para arreglar la deteriorada vía. Sin embargo, por supuestos problemas en las cuadrillas o en la tubería, las obras quedaron inconclusas.

Los habitantes del sector han reclamado a la Secretaría de Infraestructura de la capital del Valle del Cauca, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

“Se han llevado unos oficios pero hasta el momento Secretaría de Infraestructura no nos ha puesto en orden de respuesta inmediata. Emcali ha venido a arreglar el tema de las tuberías pero han dejado un gran hueco”, dijo Jordy Lagos, presidente de la Junta de Acción Comunal.

El polvo, las piedras y un hueco de un metro por dos con metro y medio de profundidad afectan la convivencia, salud, tranquilidad y comodidad de los ciudadanos.

“Estoy preso en mi propia casa, pues sólo puedo salir cargado ya que cuando llueve los huecos se llenan de agua y me queda imposible movilizarme por mis propios medios”, concluyó Luis Alberto Jaramillo, habitante discapacitado.