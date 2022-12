Ochenta personas serán judicializados por saqueos en Buenaventura, aseguró el Gobierno Nacional

Alfonso Prada, secretario General de la Presidencia dijo que las exigencias del Comité Cívico del paro se han visto desvirtuadas por los disturbios y saqueos.

“Se anunció la judicialización de cerca de 80 personas que ya fueron puestas a disposición de un grupo de ocho fiscales, quienes estuvieron relacionadas con los saqueos de anoche . Lo que vamos a hacer es garantizar que el puerto se mantenga en tranquilidad”, manifestó Prada.

El Gobierno dijo que hasta que no se renuncien a las vías de hecho, no se reanudará la mesa de conversaciones. Junto con la fuerza pública se tomarán las medidas necesarias para que hechos de este tipo no vuelvan a presentarse.

Sigue tensión en Buenaventura tras una noche de disturbios y saqueos... Por medio de un comunicado, los líderes del paro cívico rechazaron el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad y los hechos delictivos que afectaron el sector del comercio e infraestructura de la ciudad.

“Rechazamos el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad y de la Policía contra el pueblo de Buenaventura. Rechazamos los hechos delictivos que se realizaron en la ciudad, que fueron provocados por las acciones represivas del Gobierno contra la población. Nos hacemos la pregunta, ¿dónde se encontraba la fuerza pública durante el tiempo que ocurrieron estos hechos? Fue precisamente en respuesta a estos hechos que el comité y la comunidad se organizaron en una cadena humana para evitar el saqueo de la Súper Tienda Olímpica de Bellavista”, dice la misiva.

Estos organizadores convocaron para este sábado 20 de mayo a un cacerolazo desde las casas, como muestra de rechazo al exceso de la fuerza pública, a la violencia y como respaldo al paro cívico.

Ciudadanos en Buenaventura vuelven a marchar por las calles de la... Además, pidieron finalizar la jornada de este quinto día, con una cadena de oración desde sus casas, templos e iglesias.