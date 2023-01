Ocupantes de dos carros que se accidentaron terminaron asaltados por hombres armados

Un motociclista que pasó a saludar a las víctimas antes del atraco grabó lo ocurrido con una cámara oculta en su casco. Las imágenes se han vuelto virales.

En el video que circula por redes sociales se observa el momento en que los conductores de dos vehículos que acaban de sufrir un accidente conversaban tras el incidente. Sin embargo, la charla fue interrumpida por sujetos armados que llegaron a asaltarlos.

El hecho ocurrió en la noche del pasado martes 29 de enero en la avenida Circunvalar de Cali. En la grabación se ve cómo los delincuentes intimidaron a las víctimas, a quienes les robaron dinero y documentos.

Asimismo, Noticias Caracol conoció que al propietario de la moto, y quien registró el hecho, le iban a quitar su vehículo, pero este no prendió y los ladrones no pudieron llevárselo.

La Policía confirmó el caso e indicó que ya se adelantan investigaciones al respecto, pero, hasta el momento, no han dado más información sobre el mismo.