Ofensiva contra criminales en el Cauca que siembran el terror entre la población civil

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se encuentra en la región donde se espera se anuncien medidas que controlen la situación de violencia.

En Popayán se adelanta un consejo de seguridad donde dirige la ofensiva contra los grupos criminales que están causando terror en poblaciones del norte del Cauca.

“Estamos detrás de varios cabecillas en la cordillera central, estamos detrás de 'el Indio o 'el Amansador', y en la cordillera occidental estamos detrás de 'Mayimbú'”, manifestó el general Wilson Cháwez, comandante de la Tercera División del Ejército.

El fin de semana pasado, disidencias de las FARC se atrincheraron en viviendas de los campesinos del municipio de Suárez para atacar a la Fuerza Pública y una comisión humanitaria quedó en medio de combates.

Los campesinos están quedando en medio del conflicto, denuncia el alcalde de la población, Hernando Ramirez.

El mandatario pidió que no se utilice a la población civil como “escudo humano” y, además, aseguró que es una situación delicada la que se está atravesando.

El líder y senador indígena, Feliciano Valencia, dijo que en lo que va corrido del año han sido asesinados 39 indígenas en el Cauca, cifra que preocupa a estas comunidades.

Por eso, solicitó fortalecer el control territorial a través de la Guardia Indígena, respetando la institucionalidad.

“Hay que advertir que nuestro ejercicio es tan válido y respetable como otras instituciones que ejerzan en nuestro territorio, respeto mutuo, concertación y, en lo posible, coordinación si eso lo autorizan las autoridades indígenas”, aseveró el senador.

Por su parte, Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del departamento del Cauca, solicitó mayor inversión social en la región.

“Requerimos que no solo sea la represión con la que llega el Estado, sino que también llegué con soluciones sociales. Esto debe ser atendido de manera integral, como lo ha planteado el defensor del Pueblo. Creemos que la Fuerza Pública hace una tarea, pero no es suficiente”, dijo.

Hoy se reanudaron las clases en la zona rural de Suárez, suspendidas por los combates que se presentaron desde el pasado viernes 16 de agosto de 2019.

