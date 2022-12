Ofrecen $20 millones por información de paradero de docente secuestrada en Cauca

La Gobernación del Cauca anunció la recompensa de $20 millones por información que conduzca a la ubicación de la profesora Rosalba Ariza, secuestrada el pasado 1 de noviembre por hombres armados en zona rural de Puracé, Cauca , mientras viajaba de descanso a Cali, Valle del Cauca, procedente de Florencia, Caquetá.

Cerca de 300 personas se unieron a la búsqueda que mantienen integrantes del Ejército Nacional, Policía, Gaula, guardia indígena, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil y comunidad de la zona.

“Llegaron a Paletará, lugar donde fue el secuestro de la profesora Rosalba. La Gobernación del Cauca se ha vinculado con una recompensa a quien brinde información que dé con el paradero de la profesora”, dijo Adriana Bustos, amiga de la docente.

La familia de la docente perdió comunicación con los secuestradores, quienes en la última llamada, habían informado de la supuesta liberación en el Valle de los Frailejones.

“Nada, no ha habido una llamada como tal de los captores desde el momento que dieron la liberación de ella, no hemos tenido ni una sola llamada”, contó Álvaro Ochoa Ariza, hijo de la profesora.

Rosalba Ariza trabaja en Florencia, como docente de primaria y viajaba en una camioneta particular que fue interceptada por un grupo armado.

“Estamos a la espera que el tiempo mejore para que la sigan buscando y si es cierto que la dejaron libre, que pueda ser encontrada”, manifestó Álvaro Pacheco, gobernador de Caquetá.

El clamor por su liberación llegó hasta el Congreso de la República, allí se exige que la docente aparezca sana y salva. Las autoridades aún no confirman si la maestra habría sido dejada en libertad, ni los autores del secuestro.