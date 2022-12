Ofrecen millonaria recompensa por información sobre responsables de detonación de granada en Valle

La emergencia se presentó en una discoteca del municipio de San Pedro. En el hecho resultaron heridas 37 personas, dos de ellas de gravedad.

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que las autoridades ya iniciaron una investigación. También anunció que se ofrece una millonaria recompensa por datos que permitan esclarecer lo sucedido.

"Estamos dando $10 millones de recompensa para que los ciudadanos que sepan algún tipo de información la entreguen a la Policía y Fiscalía, para que podamos esclarecer lo que aconteció en la madrugada de este domingo", dijo la mandataria del Valle del Cauca.

"La granada fue manipulada al interior del establecimiento y no arrojada del exterior. Queremos dar un parte de tranquilidad que no es un atentado terrorista. Se está investigando quién al interior establecimiento tenía la granada", explicó Noralba García, secretaria de Seguridad y Convivencia del departamento.