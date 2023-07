Ojo a esta nueva modalidad de robo de motos: con un dispositivo evitan rastreo satelital GPS

Una nueva modalidad de robo de motos fue descubierta por las autoridades en Cali. Se trata de un dispositivo que inhibe la señal del rastreo satelital GPS de los vehículos que se llevan los delincuentes.

En Cali, al menos 758 personas han sido víctimas de robo de motos en lo que va del 2023. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, los delincuentes están usando la tecnología a su favor.

“Dos hombres me intimidaron con un arma de fuego, me dijeron, con muchas groserías, que me bajara de la moto. Yo pasé la moto inmediatamente. En el mismo momento también empecé a mirar el GPS, hacia donde marcaba y el GPS dejó de tener señal”, cuenta una de las recientes víctimas de robo.

Y es que con un pequeño aparato los delincuentes logran literalmente desaparecer del mapa a la moto que están robando.

“Lo que hacen es inhibir y aislar la señal por completo de estos rastreros GPS. El aparatico, el inhibidor, lo que hace es, al momento del hurto de la motocicleta, no darle señal al rastreador”, explicó el subintendente Andrés López, técnico de la Sijín.

Al prender el equipo, de manera inmediata, hasta la señal de los celulares se ve afectada y esto le da tiempo a los delincuentes para huir con el vehículo y modificarlo. En una diligencia de registro y allanamiento hecha recientemente por las autoridades de Cali, capturaron a tres personas e incautaron el inhibidor, llaves maestras y otros elementos que usan para el robo de motos.

“En el barrio Benjamín Herrera, de la Comuna 8, la vivienda había sido convertida en un centro de acopio y desguace de motocicletas hurtadas. El caso deja tres capturados en flagrancia”, comentó el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la policía de Cali.

Las autoridades en estos últimos días lograron recuperar 15 motos que regresarán a sus dueños. Señalan que durante julio de 2023 el delito se ha reducido, sin embargo, mantienen los operativos contra el robo de motos y piden a las personas denunciar los hurtos y tomar mayores medidas de seguridad para sus vehículos.