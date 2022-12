Olvídese de las drogas: el diálogo que colombiano ejecutado en China tuvo con su hijo antes de morir

"Que Dios te bendiga, que yo voy a estar con Dios y contento, porque estoy seguro que ellos me van a perdonar todos mis pecados, que cometí como ser humano".

Este es uno de los mensajes que Ismael Arciniegas le envió a su hijo Juan José Herrera, quien vive en Cali, durante la conversación que sostuvieron por vía telefónica antes de su ejecución en China por narcotráfico y a la cual Noticias Caracol tuvo acceso.

"Voy a estar al lado de ellos. Igualmente, lo bonito de la vida que me recuerden con cariño, con amor, estoy tranquilo, muy relajado, no me preocupo por nada", dijo el colombiano en otro momento del diálogo.

Arciniegas también le transmitió a su hijo el agradecimiento hacia las personas que lo acompañaron en el país asiático.

"Estoy dándole gracias al gobierno de China por todo lo que he recorrido, a todas las personas que han estado a mi lado, los oficiales de policía, todos ellos. Nada pierdo ya", afirmó.

Asimismo, le expresó su profunda admiración por su labor artística, alejada de todo tipo de vicios, y que no solo se olvidara de las drogas, sino también del licor.

“Sigue tu ritmo de vida normal, con tu trabajo, tus tatuajes. Yo te admiro mucho por todo lo que has salido adelante. Que luche por eso, que luches por tus tatuajes”.

En ese diálogo horas antes de su ejecución, Ismael Arciniegas aseguró que “la vida eterna es la que hay que cuidar" y que "hay que procurar hacer obras", por eso le pidió a su familia que "hagan obras, ayuden al prójimo”.

Finalmente, le envió un mensaje a sus nietas. “Pídele a Dios que eres una niña santa y buena. Estudie y salga adelante en la vida. Danielita, que Dios te bendiga, quiera mucho a su hermanita”.

Foto: AFP