Operadores no están sacando a la calle la totalidad de los buses para prestar el servicio: Metrocali

La queja más frecuente de los usuarios al utilizar el sistema masivo de transporte tiene que ver con los constantes retrasos de las rutas entre las diferentes estaciones.

Las directivas de Metrocali adoptaron medidas para poner en cintura a los cuatro operadores y mejorar el servicio. Los usuarios, por su parte, dicen que quieren el sistema pero aseguran que tiene todavía múltiples falencias.

“Algunas veces pasa de seguido la misma ruta mientras que en otras nunca llega la ruta que uno necesita", señala Ana Shirley Méndez, usuaria del sistema de transporte.

La comunidad, desesperada por la situación, incluso ha bloqueado carriles en las estaciones exigiendo mayor operatividad.

“Yo vivo en la parte de la ladera, eso se demora, inclusive tenía que estar aquí a las ocho y media y son las nueve y todavía estoy esperando ese bendito bus", manifiesta Lina Ramírez, usuaria.

Ante las deficiencias del sistema, otro tipo de transportes, como el mototaxismo, se han fortalecido en ciertos puntos de Cali.

“El servicio de piratería de los carros es el servicio que más usa la gente de esta comunidad", explica Cristian Acosta, mototaxista.

Según Metrocali, entidad encargada del sistema masivo, dos de los cuatro operadores no están sacando la flota de buses, por esta razón se adoptó un plan de contingencia. Algunos sectores que conocen la situación, apoyan esta iniciativa.

"Si los operadores no se sientan a negociar y siguen con esa tendencia soberbia, tenemos que liquidar el sistema, esto no implica que se acabe el MIO, implica cambiar de operador", explica Fernando Tamayo, concejal de Cali.

Diariamente el sistema masivo transporta 480 mil usuarios en la capital vallecaucana.