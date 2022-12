Operativo policial terminó en riña con comunidad de Santander de Quilichao, Cauca

Un video grabado con la cámara de un teléfono celular muestra un confuso incidente en un sector de invasión de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Cuando un policía salía de una residencia se escucha un disparo y luego se ve a una mujer de 28 años, identificada como Beatriz Puyo, tendida en el piso.

“Y le dan dos pepazos a mi hija que no tiene que ver nada. Una inocente de 28 años y quedan huérfanos dos hijos: Una niña y un niño", dijo Pedro Puyo Ipia, padre de la mujer herida, quien, según él, es madre soltera.

El coronel Édgar Rodríguez, comandante de la Policía del Cauca, informó que en el lugar se hizo un allanamiento para detener a una persona que, según él, almacenaba armas de fuego.

“Una vez se captura a esta persona y en el momento ya de salir de esta casa, la comunidad se manifiesta contra el procedimiento que estaba haciendo la Policía. Es aquí que también hay unos disparos y no se tiene conocimiento de donde provinieron”, dijo el oficial.

La familia de la mujer retuvo durante varias horas a este agente de la Policía, quien permaneció dentro de una residencia. “Yo sé que lo que diga de pronto no va a remediar nada, simplemente disculpas a la comunidad, especialmente a la familia”, afirmó Fredy García Moreno, agente retenido.

Una comisión de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fue enviada al lugar para investigar la situación. Entretanto, la mujer herida permanece bajo como inducido y con pronóstico reservado en la clínica Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali.