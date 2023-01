Opiniones divididas generó en los caleños el aumento de $100 en pasaje de bus urbano

Con este incremento, los usuarios deberán pagar lo mismo que cuesta el trayecto en el MIO. La norma está regulada y verificada por la Secretaría de Movilidad de Cali.

En $2.100 quedó ajustada la nueva tarifa de los buses urbanos que prestan su servicio a los ciudadanos de Cali, así fue establecido a través de decreto municipal.

“Sabemos que hay un desgaste en los vehículos, y el tema de combustibles también. Esto hace parte del incremento que para ellos (empresas) es beneficioso”, señaló William Bermúdez, líder del Centro de Movilidad de Cali.

Por su parte, los usuarios opinaron respecto a esta situación: “No estoy de acuerdo porque el mínimo está igual, prácticamente lo que aumentaron no fue nada, y no compensa lo que debe cancelar la persona a diario”, manifestó usuaria del transporte.

Según cifras de las autoridades, el 60% de la población caleña hace uso de este tipo de vehículos de servicio público.