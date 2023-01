Orden de captura internacional contra Gerardo Pelusso, técnico del Deportivo Cali

La situación del timonel del cuadro azucarero tomó otro tinte. Esto, relacionado con una demanda en su contra instaurada por José Luis Chilavert.

Así lo confirmó, según medios de Paraguay, la jueza encargada del caso, Sandra Farías, luego de que Pelusso no asistiera a declarar el pasado 19 de marzo en el juicio en el que se escucharía su versión sobre la acción judicial que Chilavert había tramitado hace tres años.

Declarado en rebeldía, así se encontraba hasta el martes 27 de marzo el director técnico uruguayo Gerardo Pelusso, timonel del Deportivo Cali, luego de una querella (acción penal) que el exguardameta paraguayo interpuso por los términos que habría utilizado en su contra en una emisora de Montevideo.

Las declaraciones se dieron en el año 2015, en medio de los cuestionamientos planteados por Pelusso en los que criticaba la decisión de no haber incluido a Diego Godín, del Atlético de Madrid, en los candidatos de la Fifa, como mejor zaguero del mundo.

Vea también:

¿Protesta pacífica? Hinchas rechazaron falta de resultados de... "Chilavert es uno de los que hizo la lista de Fifa de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín", fueron las palabras que utilizó, en ese entonces, el actual técnico del Deportivo Cali.

Según medios paraguayos, ante lo sucedido, Chilavert estaría exigiendo a Gerardo Pelusso, a manera de indemnización, la suma de USD $450.000.

Sobre el tema, el técnico uruguayo se defendió y esto dijo a la opinión pública, la semana pasada: “Con mis asesores legales creemos que la justicia paraguaya no es competente en este caso, ya que todo surge de una declaración que entregué desde Colombia en 2015 a un programa deportivo de una radio uruguaya”.

Se conoce que esta situación no ha afectado su labor como director técnico del cuadro ‘azucarero’, pues días atrás dio un parte de tranquilidad a toda la hinchada del club y ratificó su compromiso de cumplir con los objetivos planteados.

Esta sería, de acuerdo con información difundida por medios paraguayos, la solicitud de orden de captura emitida por la justicia paraguaya con la que se busca proceder a la detención internacional de Gerardo Pelusso:



Bomba!



La jueza Sandra Farias ordenó la captura internacional de @GerardoPelusso que se encuentra en #Colombia asi como el traslado inmediato a nuestro país.



Es en el marco de la causa por difamación q lleva @JoseLChilavert_



Se espera q la detención sea inminente.#SinFalta pic.twitter.com/ji9t6qy8AY — Sin Falta (@SinFaltapy) March 27, 2018

Por el momento, ni Gerardo Pelusso ni el Deportivo Cali se han pronunciado respecto a dicha misiva enviada a Interpol.

Sin embargo, la abogada del técnico azucarero aseguró, en diálogo con El Corrillo de Mao, que Pelusso está dipuesto a viajar a Asunción, Paraguay, para presentarse ante la justicia de ese país.



La abogada de Chilavert dice que piden una indemnización de 450.000 dólares.

La abogada de Pelusso dice que es una cifra alta y que Gerardo Pelusso se presentará ante la justicia paraguaya.#DeportivoCali — 🎙El Corrillo de MAO (@elcorrillodemao) March 27, 2018

Advertisement