Ordenan arresto por cinco días al gobernador del Valle, Ubéimar Delgado

La Juez Cuarta de Ejecución de Penas ordenó el arresto por cinco días al gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, por el desacato a dos acciones judiciales que obligaban a reintegrar a la exjefa de Control Interno de la Gobernación Esperanza González, destituida en octubre del 2014.

“La jueza encontró el abuso del señor gobernador donde se desorbita de sus funciones, expide un acto administrativo sin concederme recursos y me saca nuevamente de la Gobernación estando yo amparada por unas normas”, aseguró Esperanza González, al agregar que el mandatario deberá cumplir con la orden y con su reintegro.

Según la exfuncionaria, esta medida no tiene recurso de apelación y, además, Ubéimar Delgado deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales.

Asimismo, la jueza presentará copias de la decisión a la Fiscalía para iniciar un proceso penal por la posible comisión de conducta punible de fraude a resolución judicial, indicó González.

Noticiascaracol.com y Blu Radio Cali han intentado establecer comunicación con el mandatario de los vallecaucanos para conocer su posición al respecto, pero no han logrado obtener respuesta.