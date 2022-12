Ordenan reintegrar 177 empleados afectados con recorte de nómina del HUV en Cali

Foto: archivo Colprensa

Los trabajadores del Hospital Universitario del Valle dieron a conocer este sábado un fallo de una acción de tutela que ordena suspender el trámite de reestructuración adelantado hasta la fecha con motivo del ingreso de la institución en la Ley 550 y el reintegro a sus cargos a los empleados oficiales que fueron despedidos sin justa causa.

“Es una acción de tutela que, ayer en horas de la tarde, el Juzgado 5 Administrativo en Cali resuelve la suspensión del proceso de reestructuración y la reincorporación de 177 trabajadores a sus puestos de trabajo. Afortunadamente, el juez nos dio la razón en la situación irregular que estamos viviendo por el despido”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas.

Al respecto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que ese fallo, emitido en primera instancia, será apelado.

“Por supuesto, vamos a apelar. O sea, vamos a demostrar que las cosas que estamos haciendo han sido producto de un proceso muy claro, muy transparente, técnico, que no lo he hecho yo, lo hizo la Universidad del Valle, personas idóneas en el tema”, indicó.

En ese sentido, la Mandataria departamental se reunión con congresistas de la región para explicarles que la decisión de despedir a cerca de 600 empleados del HUV obedece a la sobrecarga en la nómina que al mes representa cerca de 8.000 millones de pesos, algo que considera insostenible, ya que el hospital sólo recibe 11.000 millones de pesos.

“El Hospital Universitario del Valle tiene unos pagos que son demasiado onerosos para la entidad. Por ejemplo, las horas extras no son de 10:00 p. m. a 6:00 de la mañana, sino de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. Los que tienen permisos sindicales no trabajan en la semana y sábado y domingo trabajan y, además de ser pago doble por sábado y domingo, también tienen un día compensatorio. Fuera de eso, tienen prima de servicios y cada 5 años se va aumentando”, explicó.

Entretanto, el senador Alexánder López desmintió que el pago de la nómina sea la responsable de la crisis que atraviesa el centro asistencial.

“Los costos laborales del hospital no superan el 6 %. Realmente, no hay una carga exagerada de costos laborales por parte de los trabajadores, lo que sí ha tenido el hospital es un exceso de politiquería clientelismo y corrupción y la Gobernadora sabe muy bien”, afirmó el congresista.

Por su parte, el senador Édinson Delgado dijo que se deben determinar acciones para ejecutar desde el Congreso y dirigidas al Gobierno Nacional para buscar una salida a esta situación que, a su juicio, “siempre genera distorsiones”.

Según cifras entregadas por la gobernación del Valle del Cauca, el Hospital Universitario del Valle enfrenta una deuda que alcanza los 288 mil millones de pesos.