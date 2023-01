¡Orgullo colombiano! Esta caucana ganó el premio Goldman, considerado el Nobel Ambiental

Conozca a la mujer y el trabajo que le permitió lograr ese importante galardón.

Este año, en Suramérica, esa distinción fue para la colombiana Francia Márquez, líder del Cauca que ha luchado contra la minería ilegal y por la defensa de las comunidades negras en el Pacífico colombiano.

“Vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a un modelo que nos garantice la vida”, dijo la galardonada.

Con estas palabras, Francia Márquez, una curtida líder afrocolombiana, fue reconocida con el que es considerado el galardón ambiental más importante del mundo, el premio Goldman, que destaca la labor a los defensores del territorio y su medio ambiente.

Francia es defensora de derechos humanos y reconocida por sus luchas contra la minería ilegal, al igual que detener los procesos de extracción de oro en el corregimiento La Toma, municipio de Suárez, norte del Cauca.

“Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye o podemos juntarnos para tomar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar, enfriar el planeta es nuestra responsabilidad”, dijo la líder.



