Orientador de una IPS fue víctima de brutal agresión por parte de usuario que llegó “ofuscado”

Javier Castañeda, orientador de una Institución Prestadora de Salud en Cali , fue víctima de una brutal agresión por un usuario que llegó enojado a la IPS, procedente de una farmacia donde también habría tenido un altercado, y estaba haciendo fila.

“Como ya venía ofuscado el señor, una señora tomó fuerza y también se alteró. Y, a raíz de eso, yo le estaba explicando a la señora cómo regía el pico y cédula. Le estaba diciendo que para trámites administrativos sí hay que cumplirlo. El señor dijo ‘¿por qué la tenés que gritar, hijuetantas?’ y, pum, me pegó un cabezazo”, aseguró.

Una vez se produjo el ataque, de acuerdo con la víctima, las demás personas que estaba atendiendo lo defendieron y le reclamaron al sujeto, quien “salió corriendo y se voló”.

“No tenemos datos de la persona, estamos verificando con las cámaras de seguridad del sector para ver si se puede reconocer y ver qué se puede hacer en lo penal o algo”, anotó el trabajador agredido.

Javier Castañeda terminó con una herida en la frente, por la cual debió recibir atención médica en una clínica y, además, recibió una incapacidad.

“Me cogieron entre ocho y diez puntos, me hicieron un TAC y gracias a Dios no afectó nada. Me dieron seis días de incapacidad y me tengo que poner mucho hielo para la desinflamación”, explicó.

Mientras el gremio de la salud rechazó el hecho y le exigió al Gobierno tomar medidas para evitar casos como este, Javier le pidió a la ciudadanía tener paciencia y tolerancia en la atención del sistema de salud, que atraviesa dificultades debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 .

La brutal agresión se registró hacia las tres de la tarde del pasado miércoles 27 de enero de 2021.

Sobre el pico y cédula

Cabe recordar que el pico y cédula es una medida implementada por la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca para regular el ingreso a establecimientos comerciales, compra de productos, diligencias bancarias, financieras y notariales, así como la atención al ciudadano en entidades públicas y privadas.

Actualmente, las personas con cédula terminada en 0, 2, 4, 6 y 8 pueden realizar dichas actividades en los días impares del calendario y aquellas con documento finalizado en 1, 3, 5, 7 y 9 están habilitadas para hacerlo en los pares.

De esta manera se busca reducir las aglomeraciones, que son foco de contagio del coronavirus COVID-19.