Ortiz avisó que Abadía estaría demorando entrega de aval de partido Liberal en Cali

Un rifirrafe se dio entre el precandidato a la Alcaldía de Cali por el partido Liberal, Roberto Ortiz tras acusar al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía de atravesarse en la entrega del aval del partido, aval que necesita para ser candidato de esa colectividad en las elecciones de octubre.

Ortiz manifestó que Abadía es un político cuestionado, destituido y sancionado, que este ahora está buscando el aval para un candidato con menos intensión de votos en las encuestas, Carlos Andrés Clavijo.

Además Ortiz insinuó que con modelos, Abadía está comprando la conciencia de los integrantes de la dirección nacional del partido Liberal.

A estas acusaciones, Abadía respondió que desconoce las razones de este ataque de Roberto Ortiz, asegurando que el empresario del chance lo ha estado buscando a través de terceros para que respalde su aspiración y recordó que en el pasado Ortiz ha sido un aliado político suyo y que lo ha acompañado en varios procesos electorales.

Frente al tema, la exfiscal general de la Nación y senadora por el partido Liberal, Viviane Morales, se declaró molesta por la falta de celeridad en el aval para la candidatura en la Alcaldía de Cali, aseguró que no hay razón para justificar el retraso.

“Me encuentro inconforme con la dirección del partido por la falta de decisión en Cali, en reunión decidimos que Serpa y Amín deberán decidir porque no se puede más retrasar este tema”, manifestó la senadora Morales.

“He rechazado y denunciado que el acercamiento constante de Abadía a la dirección y codirectores para apoyar a Clavijo. Me parece que Abadía está inhabilitado por la Procuraduría por lo tanto no puede hacer política en cuerpo ajeno. Se han conocido sobre las presiones y presencia de Abadía en la campaña de Clavijo y que de forma constante a buscado comunicación con directivos del partido”, dijo Morales.

La senadora Morales aseguró que el partido debe darle el aval a quien está mostrando aceptación en las encuestas.