Otro aparatoso accidente de bus escalera se presentó en una vía del Cauca

El conductor de una chiva perdió el control del vehículo y rodó hasta un abismo.

Solo 12 horas después de un accidente de un bus escalera que cobró la vida de ocho personas y dejó a 11 más heridas en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, se registró un nuevo caso que involucró a otro automotor de las mismas características.

Al menos 8 muertos deja accidente de bus escalera a la altura del municipio de Rosas, Cauca Este segundo siniestro se presentó en una vía rural que comunica a los municipios de Jambaló y Santander de Quilichao, en el Cauca. Según las autoridades, el conductor de una chiva perdió el control del vehículo y rodó hasta un abismo. Él y dos personas más, resultaron heridas.

Cesar Sánchez, director territorial del Ministerio de Transporte, reveló más detalles sobre este accidente.

“El conductor venía desde la madrugada, al parecer, no tuvo visibilidad y, de manera lamentable, ocurrió este accidente. Afortunadamente no hubo víctimas fatales”, aseguró Sánchez.

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que en menos de 12 horas se presentaron dos accidentes con vehículos de características similares, Sánchez sostuvo que se deben adoptar medidas para la seguridad de los pasajeros.

“Me dijo que no tenía frenos”: dramático relato de sobreviviente de choque que dejó 8 muertos “Debemos trabajar para tener un plan de contingencia para tener reacciones inmediatas y determinar unas estrategias para no tener esa clase de siniestros de nuevo. Tenemos una mesa de trabajo con la Ministra de Transporte y los representantes de los buses”, aseguró el vocero.

Asimismo, un grupo élite de la Policía de Tránsito y Transporte adelanta las investigaciones para establecer las causas del accidente que cobró la vida de ocho personas en la mañana del 24 de enero del 2020 en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto.

“Estamos verificando la documentación, el vehículo no tenía inconvenientes, contaba con el seguro contractual vigente, el SOAT. Tenía todo al día”, informó el capital Álex Ordóñez, capital encargado de la Policía de Tránsito y Transporte.



Los 11 heridos de este siniestro reciben atención médica especializada en diferentes centros asistenciales de Popayán, mientras que los cuerpos de las ocho víctimas permanecen en Medicina Legal.



