Pacientes de Caprecom en Cali, en riesgo por falta de entrega de medicamentos

La preocupación de la Defensoría del Pueblo del Valle radica en la falta de entrega de medicamentos a 300 personas que no se encuentran en el POS, por la interpretación de una resolución del Ministerio de Salud que tiene enfrentados a la Gobernación del departamento y la EPS Caprecom.

Carlos Hernán Rodríguez, defensor regional, señala que, a pesar de fallos de tutelas que favorecen al ente de control y a las personas afectadas, la situación no se resuelve. El funcionario afirma que este hecho pone en riesgo la vida de los pacientes.

"Nos parece de gravedad extrema que a pacientes de Cali que no tienen POS, no se les esté entregando el medicamento y con esto se esté colocando en riesgo la vida de las personas. Hay una circunstancia de interpretación frente a la cual Caprecom establece que lo que la resolución está mencionando que es la Gobernación la que debe entregar esos medicamentos y la Gobernación dice que eso debe hacerlo directamente Caprecom", afirmó Rodríguez.

Entre tanto, la Administración Departamental le propuso a la entidad que entregue los medicamentos, pero esta se habría negado al argumentar su carácter público.