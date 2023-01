Pacientes se tomaron sede principal de Medimás en Cali en protesta por muerte de un niño

Los usuarios manifiestan por lo que califican un mal servicio de la entidad. Reclaman la entrega oportuna de medicinas de alto costo.

Una de las 310.000 pacientes de Medimás en Cali es Claudia Leal, quien fue diagnosticada con leishmaniasis y lleva casi un mes con una biopsia en su poder, tratando de que se la procesen.

"Yo la tengo en mis manos y es el momento en que no tengo tratamiento. Ya de la EPS me dicen que me tiene que ver el médico laboral o sino no me van a dar más incapacidad", afirma Claudia.

Plantón de usuarios de Medimás por falta de mejora en atención que, aseguran, atenta contra la vida Varios de los usuarios de alto costo de esta entidad se tomaron la sede principal en la capital del Valle del Cauca, asegurando que no tienen oportunidad en la atención, ni en la entrega de drogas. Además, sostienen que el fallecimiento de un pequeño sería por presunta negligencia médica.

"Él lo único que requería de Medimás eran sus terapias, sus citas de médico y el transporte. Entonces, debido a eso y a todos los servicios que no tenemos es que estamos acá", dice la ciudadana Leila Salas.

La EPS asegura que tras el cierre de la clínica Cali Norte, ha remitido a sus pacientes a la red pública, lo que ha causado inconformidad, a pesar del prestigio de estas entidades.

"Las condiciones de prestación de los servicios son garantizadas y tiene todas las especialidades que se requieren, por eso los enviamos allá", señala Javier Berón, gerente regional de Medimás.

Drama de usuarios de clínica en Cali: pacientes aseguran que deben comprar insumos y medicamentos En este sentido los usuarios responden que aceptan la red pública, con lo que no están de acuerdo es con la calidad del servicio.

"Si tú tienes un dolor de cabeza en un niño en situación de discapacidad no te lo están atendiendo, porque para ellos no es una urgencia vital", expresa Luz Margarita Quiñonez, presidenta de la Asociación de Usuarios de la entidad prestadora de salud.

Frente a la muerte del pequeño, la EPS indica que esperará los resultados de las investigaciones. Entre tanto, las personas que hoy ocupan la sede sostienen que van a permanecer en el lugar hasta que reciban una respuesta satisfactoria a sus necesidades.