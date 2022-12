Padre de joven caleño denuncia que su hijo sufrió trastorno mental en Ejército

Un joven de 18 años aparentemente sufrió un trastorno mental después de incorporarse al Ejército y permanecer durante nueve días en una unidad militar.

Jeyson Stiven Marín fue enviado a una base en Florencia, Caquetá, el pasado 3 de febrero. Días después de su ingreso, el padre habló con él y lo notó hablando de manera extraña.

El pasado viernes 13 de febrero, el joven fue trasladado en un bus desde Florencia a Cali, pero "cuando él llega se pierde, esto es visto en las cámaras de seguridad de la terminal de transporte", aseguró Enrique Marín, padre del joven.

La Policía encontró a Jeyson, quien ya había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado y lo remitió al Hospital Universitario del Valle.

El padre narró que hasta el martes 10 de febrero habló bien, pero al siguiente día ya no pronunciaba palabra y lo comenzó a notar raro.

La familia tiene un video en el que se observa cuando el joven es devuelto por sus superiores desde Florencia. Con estas imágenes, el padre busca demostrar que el comportamiento de su hijo ya no era el mismo de cuando se fue para el Ejército.

“En el video se ve que está ido y se ve mal, demacrado, igual para subirlo al carro lo tratan mal, con mucho maltrato”, aseguró el padre del joven.

El papá insiste en que su hijo estaba en perfectas condiciones mentales cuando salió de la casa. “Él se fue bien, me dijo papá me voy para el Ejército, yo le dije hágale mijo. Se fue gordo y vea como está, está mal, no parece que fuera nuestro hijo, hasta nos dio pesar cuando lo vimos”, afirmó.

En el hospital lo tienen amarrado, no conoce a nadie, los médicos aseguran que de allí saldría para el Hospital Psiquiátrico, dijo el papá de Jeyson.

El hombre pide explicaciones sobre el estado de salud de su hijo y, hasta el momento, la Tercera Brigada aún no se pronuncia al respecto.