Padre denunció la muerte de su hijo por no recibir atención médica en Cali

Luis Eduardo Mafla denunció que su hijo de 13 años, Billy Joel Mafla, falleció debido a la negligencia por parte de una clínica ubicada en el norte de Cali, a donde fue llevado luego de sufrir un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en la vía Yumbo – Cali.

Según el padre, el niño manifestó fuertes dolores por varias horas pero no recibió la atención oportuna.

“Me dijo que el niño sufría de un sangrado muy leve en el hígado y que no era de operación porque es muy joven y fuerte y él se recupera. Pero más tarde, el niño comenzó a retorcerse en la camilla y quejarse por el dolor, a las horas comenzó a ponerse pálido y a blanquear los ojos”, contó el padre del menor.

Luego Luis Eduardo con su esposa llamaron a los médicos quienes lo ingresaron a cirugía de urgencia.

“Nos sacaron y nos pidieron firmar unos papeles para operarlo de urgencia y más o menos a las dos horas me dijeron que había muerto”, continuó el padre.

Según su padre, el denunciante, fueron 8 horas las que su hijo tuvo que esperar para que lo atendieran por lo que interpondrá una demanda contra la clínica pues asegura que ellos no tuvieron los cuidados adecuados para atender niño.