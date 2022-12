Padres de niños en Cali se encuentran desesperados por el paro de maestros

En Cali los padres de familia se encuentran desesperados porque la creatividad se está agotando, no saben qué hacer con sus hijos ya que no han podido asistir a clases, a raíz del paro de maestros que completó 13 días.

Algunos tienen que pasar el tiempo jugando en el computador, celular, ver televisión o sencillamente permanecer en las casas encerrados, con familiares o vecinos.

"Yo estoy aburrida porque nosotros deberíamos estar estudiando, en la casa no estamos haciendo nada", dijo Brenda Lozano, estudiante sin clase.

Por su parte, otro estudiante que también se ha visto afectada por el paro, manifestó preocupación en el momento en que vuelvan a clases. "Cuando uno entre le van a dejar varias tareas que eran para las semanas que hemos faltado", afirmó Daniel Steven Lozano.

Ester Julia Serna, es tía de Brenda y Daniel, está encargada de cuidar a los niños que no han podido asistir al colegio. Dice que lleva más de dos semanas en esa labor y está preocupada de ver a sus sobrinos en casa. "A veces me agoto, no sé qué actividad inventarme pues hay que ponerlos a hacer algo", agregó.

Varias de los menores de edad que están sin clases son llevadas al parque para que se distraigan.

"Cuando uno está trabajando uno no sabe qué hacer, toca en varias oportunidades llevarlos a donde uno vaya", dijo Estefani Barbosa, madre de menor afectado por el paro.

Los estudiantes, como Andrea Bonilla, aseguran que no están de acuerdo en reponer las clases perdidas durante la temporada de vacaciones. "No me gusta perder mis vacaciones porque yo también necesito salir con mi familia, estar reunida".

En la ciudad hay más de 90 mil estudiantes de las sedes educativas públicas que no reciben clases por el cese de actividades que ya completa cerca de dos semanas.