¿Pagaría para poder usar su carro durante el pico y placa en Cali?

Foto: Noticias Caracol

Opiniones a favor y en contra ha despertado la propuesta de cobro por congestión, anunciada por el alcalde de Cali Maurice Armitage. La idea de la iniciativa es que los ciudadanos paguen una tarifa para poder transitar en sus vehículos particulares durante el pico y placa.

Según el mandatario, además de servir para controlar los abusos que en los últimos años se le ha dado a esta restricción, la medida ayudaría a financiar la operación del SITM en la capital del Valle del Cauca.

"Yo creo que esa es una de las formas que tenemos que buscar para refinanciar el MIO. El que quiera andar sin pico y placa que pague y de alguna manera subsidie el Sistema de Transporte Masivo", sostuvo Armitage al agregar que espera que el proyecto sea estructurado y presentado al Concejo en 90 días, para su implementación.

León Darío Espinosa, director de Planeación Municipal, aseguró que una vez el Alcalde de vía libre a la iniciativa, comenzarían a adelantarse estudios para determinar cuánto y cómo deberán pagar los caleños que quieran sacar sus vehículos el día que les corresponda pico y placa. Por su parte, el coronel Nelson Rincón, Secretario de Tránsito, indicó el cobro se aplicaría anual.

Entre tanto, los Concejales de Cali se mostraron divididos frente al proyecto, el cual tendrá que pasar por esta Corporación para su aprobación.

"El alcalde ha lanzado varios temas, uno que tiene que ver con la descongestión del centro y otro de incluir un nuevo digito al pico y placa, pero todos son tocándole el bolsillo a la comunidad. Le he reclamado que antes de cualquier anuncio muestre un estudio previo. Es fácil decir al aire que de ahí se van a sacar los $40 mil millones que se necesitan para el MIO, pero a costa de los caleños", manifestó el concejal Roberto Rodríguez, del Centro Democrático.

De otra parte, el concejal Jacobo Náder, del partido Conservador, dijo que la propuesta Armitage no va a impactar a los caleños porque es opcional, y los que accedan al cobro por congestión tienen suficientes recursos para hacerlo.

"Creo que la idea que él tiene es que las personas que tienen plata, que de igual forma compran un segundo carro para pico y placa, paguen un poco y no tengan que invertir en un segundo vehículo. Es una propuesta que hay que analizar y sería interesante tenerla en cuenta", sostuvo Náder.

Por su parte, varios caleños se manifestaron en contra de la medida. Algunos aseguraron que esta es elitista, ya que solo beneficiaría solo a las clases altas.

"No estoy de acuerdo, porque eso quiere decir que el que más tiene es quien puede acceder a mejores cosas", afirmó un habitante de Cali.

"El problema no es de plata, es de congestión. Si no tenemos por donde andar y no hay cómo mejorar las vías, lo lógico es que nos sometamos a lo que ha venido sucediendo y es que un día por semana no podamos sacar el carro y tengamos que hacer uso del servicio público. Yo no pagaría", dijo por su parte la ciudadana Esperanza Delgado.