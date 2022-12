Pánico durante incendio al parecer provocado por habitante de la calle en Cali

Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Comuneros, en el oriente de Cali, cuando las llamas que se propagaron en una casa del sector amenazaron con alcanzar las residencias aledañas. Según la comunidad, el incendio habría sido provocado por un habitante de la calle.

"Se cayó el techo y empezamos a echar agua, y más subía la candela, entonces dijeron que llamáramos a los bomberos", narró Carmen Vaquero. habitante de la localidad.

El fuego fue extinguido gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos del municipio, que acudió hasta el lugar con dos máquinas. El hecho no dejó personas lesionadas.

Los vecinos de la zona señalaron que el hombre que inició la conflagración acostumbra a acumular basura dentro de la vivienda y que esta no es la única emergencia que ha ocasionado.

"Nos ha puesto en peligro no solamente a nosotros, también a una señora que vive enseguida y tiene dos niños. Es una persona con la que se ha tratado de hablar de muchas formas, pero no entiende. Hemos puesto la denuncia ante la Policía y no nos dan razón", dijo Álvaro Lemos, residente de Comuneros.