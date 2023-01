Pánico por bandera de grupo terrorista que apareció colgada en zona muy frecuentada por deportistas

Autoridades se trasladaron al lugar para verificar presencia de explosivos y quitar este elemento exhibido en pleno Bicentenario de la Independencia de Colombia.

Una gran conmoción causó en la mañana de este miércoles 7 de agosto de 2019, día festivo a propósito del Bicentenario de la Independencia de Colombia, una bandera de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que apareció en Pance, emblemática zona del sur de Cali.

“En la parte alta de Pance, en un sector denominado Pico de Águila, se observa una bandera del grupo terrorista del ELN”, dijo el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca.

Ante esta situación, que generó pánico en la comunidad, miembros del Ejército y de la unidad antiexplosivos de la Policía fueron dispuestos para revisar que en los alrededores del lugar no hubiera algún artefacto que pudiera “atentar contra las personas que deambulan por este sector”.

“No se ha presentado ninguna situación, tenemos entendido que es propaganda política de este grupo terrorista”, anotó el oficial.

Para tranquilidad de la comunidad de la zona, las autoridades finalmente confirmaron que el hecho no pasó a mayores y que solo se trató de la exhibición de la bandera.

La zona donde apareció este elemento es muy frecuentada por muchos caleños y turistas, aunque, sobre todo, deportistas que montan en bicicleta.