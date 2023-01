Panorama del HUV tras un año recuperándose de una crisis que por poco lo lleva al cierre definitivo

Después de una visita del ministro de Salud, se concluyó que el balance es positivo, por lo menos en materia financiera y de atención al usuario.

Hoy, la situación del Hospital Universitaria del Valle en Cali es otra. Funcionan todas las salas de atención a los usuarios y han llegado nuevos equipos médicos de alta tecnología. Sin embargo, tanto el hospital como trabajadores y usuarios reconocen que aún queda mucho por hacer.

Tras un recorrido por las instalaciones del centro asistencial, el ministro de salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, aseguró que la recuperación de esta institución va por buen camino.

“Me ha impresionado el desempeño del hospital, la manera como están mejorando en indicadores asistenciales”, dijo el alto funcionario, al destacar, por ejemplo, la atención en Pediatría y Servicios Maternos.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anotó que, si bien el HUV ahora presta un servicio más eficiente y de calidad, optimizar “el flujo por parte de la EPS haría posible un mejor desempeño del hospital”.

Y es que con la reapertura de todas las salas de atención, el Hospital Universitario del Valle atiende a un gran número de usuarios de Cali y el Valle del Cauca.

“En términos financieros el hospital está facturando 25 mil millones de pesos, cuando antes facturaba solo 8 mil. Y obviamente hay mayor oportunidad y mayor atención para los pacientes”, explicó Irne Torres, gerente Hospital Universitario del Valle.

Algunos usuarios del centro asistencial reconocen que el servicio y la atención son óptimos.

“A mí, personalmente, me ha ido muy bien y algo que me parece bueno es que están remodelando, haciendo nuevas salas y eso es para un mejor servicio”, afirma Wílliam Betancurt.

Otros reconocen la mejoría en la atención, pero sostienen que aún falta.

“Ha mejorado, pero no como se requiere para una mejor atención y en especial para la gente de bajos recursos”, señala el usuario Eduardo Ledesma.

Entretanto, los empleados señalan que ahora sí reciben el pago cumplidamente, pero que hay otras cosas por perfeccionar.

“Aquí fueron despedidas más de 500 personas, pero nosotros consideramos que esas personas pueden volver a ocupar sus cargos”, dijo Héctor Fabio Osorio, trabajador del HUV.

Además, hace falta que las EPS paguen la deuda de 159 mil millones de pesos que tienen con el hospital.

Las directivas del centro asistencial esperan que los recursos económicos prometidos por el Gobierno nacional lleguen en el transcurso del 2019 y así seguir mejorando la calidad en el servicio.