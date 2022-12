Panorama desolador: el dramático relato de sobrevivientes de avalancha en Corinto

Casas sepultadas, puentes, carreteras y hasta un polideportivo de la localidad quedaron bajo el lodo. Decenas de personas buscan a familiares desaparecidos.

Aunque el pasado miércoles se hablaba de 18 personas desaparecidas tras el desbordamiento del río La Paila, en Corinto, autoridades indicaron que no van a entregar una cifra exacta, por ahora. Señalaron que este reporte se dará de acuerdo con las denuncias que se reciban en Fiscalía e informes de Medicina Legal.

Algunos sobrevivientes del corregimiento El Carrizal relataron la tragedia. "Yo vi que subió una nube blanca como una cosa muy horrible, entonces salí a correr hacia arriba a llamar a la gente en Corinto, porque a mi esposo que estaba allá, pero la gente no me creía, yo les decía que el río se había salido", contó Paola Andrea Cuetia.

Una escuela, la primera edificación golpeada por avalancha que causó... Lo que se conoce, hasta el momento, es que 630 familias resultaron damnificadas por la avalancha, que azotó a este municipio del norte del Cauca en la noche del martes. Asimismo, la emergencia dejó tres personas muertas, entre ellos un menor de un mes de nacido, y 32 heridos.

"Sonó una cosa como un avión y yo estaba acostado, cuando la señora dijo 'no, eso es una avalancha'. Se llevó un bebecito y una señora que estaba cuidando una casa", relató Aparicio Campo, otro sobreviviente de la tragedia.

Campesinos y habitantes de Corinto buscan entre el lodo y las piedras algunos elementos que les puedan servir para reconstruir sus viviendas. Más de 30 viviendas de la localidad quedaron completamente destruidas.

Unidad de Gestión del Riesgo dice que son 3 los muertos por avalancha... La vía que comunica desde este municipio a Miranda y al sur del Valle del Cauca ya fue reabierta, y comenzó a llegar maquinaria pesada para remover el lodo que todavía se encuentra en las calles de esta población.

Comunidad de los sectores más afectados entregaron documentos donde constan que habían avisado a la Administración Municipal de la emergencia que podría presentarse y que se podría evitar si se realizaban unas obras que habían solicitado. Los organismos de control investigan.