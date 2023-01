Papá de joven velado en espera de resurrección dice que Dios respondió por medio de una hermana

Julio Blanco confesó que inicialmente querían enterrar de una vez a su hijo asesinado, pero que Dios pidió mantenerlo en velación porque iba a hacer algo grande.

“Lo que Dios llevó fue a que tuviéramos el cuerpo aquí en velación y que Dios iba a hacer algo grande porque Él tiene algo grande tanto con Colombia como aquí en Puertas del Sol, un sector de zona roja donde hay tanta gente en pecado de droga, alcohol, prostitución, homicidios”, dijo en diálogo con Blu Radio.

El hijo de Julio, César Alexis Blanco, fue asesinado durante la noche del lunes 10 de diciembre en una tienda de dicho barrio del Distrito de Aguablanca, oriente de Cali, donde había ido a tomarse una gaseosa y fue víctima de un ataque con arma de fuego.

El cuerpo de César Alexis lleva más de una semana siendo velado en su vivienda en Puertas del Sol, donde no solo vivía con sus padres y tres hermanos, sino donde queda la ‘Fundación Cueva de Adulam, casa de restauración y oración’, que encabeza su padre.

La velación, según el papá del joven de 20 años de edad, se ha prolongado en espera de una manifestación de Dios, entre ellas una posible resurrección.

“Hoy en la mañana, estando en oración, Dios dio una respuesta, no de lo que ustedes están esperando, sino de lo que necesitan, porque se ha levantado mucha gente en contra”, aseguró Julio Blanco a través de la emisora en la mañana de este miércoles 19 de diciembre.

Explicó que “Dios habló por medio de una hermana que le decía que tengamos fe y que, todo el que se ha levantado, Dios se encargará de ellos”.

“Los medios que se han burlado de nosotros, no se han burlado de nosotros, se han burlado de Dios. Ténganlo por seguro, el que ha actuado bien, nos ha ayudado, nos ha colaborado, Dios lo va a bendecir grande y poderosamente”, anotó.

Tras anotar que “cada quien va a recibir justa retribución de lo que haga”, Julio Blanco desmintió algunas versiones sobre la resurrección de su hijo y la aplicación de formol al cuerpo de él.

“Dijeron que supuestamente habíamos dicho que iba a resucitar ayer a las 2:00 de la tarde. Nosotros no hemos dado ni fecha ni día, porque no lo tenemos, Dios no nos ha dicho nada. También dijeron que teníamos una enfermera aquí que inyectaba al cuerpo. Nada de eso es verdad”, dijo.

Finalmente, indicó que el cuerpo se mantiene intacto, que no se le está haciendo nada y que seguirá en velación, en medio de alabanza y oración, “conforme la voluntad de Dios”.

