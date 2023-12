Papá de Michel Dayana González habló de la captura del presunto homicida: “Es una satisfacción”

Genaro González, papá de Michel Dayana González, la adolescente que fue asesinada y descuartizada en el interior de un taller en Cali, habló sobre la captura de Harold Echeverry, el presunto responsable de este atroz crimen.



El hombre aseguró que siente felicidad de que esta noticia llegara justo después del entierro de la menor de 14 años.

“La verdad, recibo esta noticia con alegría. Venía camino de dejar a mi hija en un sepulcro, recibo esta noticia y se me erizó la piel. Se me olvidó que la dejé por allá. Es una satisfacción, una alegría. Estamos contentos, el pueblo está contento, volcado en las calles, se hace justicia”, aseguró el hombre.



Sobre la foto que está circulando sobre Harold Echeverry, el progenitor de la víctima aseguró que es él y que todavía lleva la misma ropa.

“Es el mismo personaje, ni la ropa se la ha quitado, va con la misma ropa que se escapó. La verdad, estoy feliz, contento. Esto no me devuelve a mi hija, pero sé que ella está feliz y contenta, porque su caso no va a quedar impune. Le agradezco a la Policía por la captura de este individuo”, complementó.

Genaro González pide que se haga justicia, pues cree que este sujeto no puede seguir en las calles haciéndole daño a las menores de edad.

“A la justicia le pido que sea contundente. Una persona de esta calaña no puede estar libre. Se debe encerrar en una cárcel y que no salga más, son personas que no están aptas para estar en una sociedad. No es la primera vez que lo hace. Creemos conciencia en los jueces”, indicó.

Harold Echeverry fue capturado en la tarde de este lunes, 11 de diciembre de 2023, en Villavicencio, capital del departamento del Meta.