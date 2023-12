Papá de Michel Dayana, menor que mataron en Cali, exige encontrar al asesino: “Es un animal”

En el barrio San Judas, en el sur de Cali, la vida de Michel Dayana González , de 15 años de edad, fue truncada de manera abrupta y violenta. Su simple salida para comprar golosinas en una tienda cercana a su casa se transformó en una pesadilla que culminó con su trágico asesinato.



Genaro González, padre de la menor, reveló cómo fue la búsqueda: “Yo me dirigí a la tienda y le pregunté a la paisa, que ella es la encargada de la tienda. Me dijo ‘su hija estuvo aquí, compró unas cosas, pero hace media hora salió’. Revisamos y efectivamente salió hacia la casa”.

Cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos de Michel Dayana antes de terminar en el taller automotriz. Los videos están siendo analizados por los investigadores de la Fiscalía para buscar detalles que relacionen al señalado criminal con este hecho.

El desespero de Genaro comenzó cuando las llamadas a su hija quedaron sin respuesta y su teléfono apagado. La búsqueda lo llevó a recorrer cada rincón del barrio San Judas, incluso confrontando al presunto asesino, quien negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de la niña.

“Cuando estaba en la búsqueda de mi hija que no llegaba yo la llamaba y la llamaba, y no me contestaba. Después la llamé y apagaron el teléfono, yo presentí que ahí le había pasado algo. Comencé a buscarla, incluso le pregunté a él, al asesino de mi hija con la foto, y él dijo que no, que él no la había visto”, añadió el señor.

La búsqueda alcanzó su punto más doloroso cuando Genaro logró ingresar al taller automotriz, lugar en donde las evidencias revelaban que allí habían terminado con la vida de Michel Dayana. Los relatos de la comunidad y del administrador del taller llevaron a la familia y a las autoridades con el cuerpo de la menor de edad.



“Lastimosamente aquí encontramos los restos de mi hija y un dolor muy profundo, un dolor inmenso porque eso es un animal, lo que le hizo a mi hija no tiene nombre”, agregó el señor González.

En medio del luto y la consternación en Cali, la comunidad exige justicia para Michel Dayana González y su familia. Entre tanto, las autoridades están realizando operativos para capturar al responsable, que huyó en una moto que se habría robado del taller cuando la Policía comenzó las pesquisas.

La Alcaldía de Cali, por su parte, está brindando apoyo psicológico y social a la familia.