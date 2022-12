Par vial en Cali no funcionó porque ciudadanía no colaboró, dice Alberto Hadad

El par vial implementado en el sur de Cali desde el pasado 5 de octubre con el fin de mejorar la movilidad ha tenido un resultado contrario al esperado. Desde que se aplicó, muchos conductores criticaron la medida al argumentar que los trancones persistían y, el pasado martes, con el regreso a clases en los colegios tras una semana de receso, el panorama fue peor.

El Secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad, reconoció este miércoles que la movilidad no ha mejorado al señalar que "si no hay la colaboración de los ciudadanos, de las universidades y los colegios es imposible que funcione. Pueden traer el Superman que quiera, es imposible que funcione”.

“Estoy muy desanimado y muy triste de ver el comportamiento de los caleños. Desde mayo dije que los carros no cabían en el sur y que el pico y placa debe aplicarse desde las 6:00 a. m. para que todos compartamos el vehículo y flexibilicemos los horarios de colegios, universidades y el trabajo”, dijo el funcionario.

Aseguró que desde las 5:15 de la mañana estuvo en la zona del par vial donde se vio "una nube de vehículos. Primero, hasta las 7:00 de la mañana todos los colegios y todos los padres de familia con un solo niño. Segundo, de 7:00 a 8:00 a. m. todo el mundo saliendo para el trabajo a la misma hora y entrando a la misma hora”.

En ese sentido, Hadad dijo que se reunirá con el alcalde Rodrigo Guerrero para analizar si se levanta el par vial y se implementan otras medidas.

“El pico y placa sectorizado y desde las 6:00 a. m. sería una opción, pero levantar el par vial es diez mil veces peor. Si la gente lo quiere así, por lo menos, me queda la conciencia tranquila de haber hecho un intento enorme de poner 50 guardas y descuidar otras zonas muchas veces por atender el sur”, afirmó.

El Secretario de Tránsito concluyó que lamentablemente en Cali, las personas prefieren el bien particular sobre el general. “La gente no quiere compartir y queremos lo más cómodo”.

El par vial consiste en que el flujo vehicular sobre la avenida Cañasgordas queda en un solo sentido con dirección hacia Jamundí desde la carrera 100, a la altura de la Estación del MIO Universidades, hasta la carrera 125, en la Iglesia la María, entre las 6:00 a.m. y 8:00 a. m. de lunes a viernes. Lo mismo ocurre sobre la autopista Cali - Jamundí, pero en sentido hacia la capital del Valle del Cauca.