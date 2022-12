Par vial en el sur de Cali no va más, según anunció el alcalde Rodrigo Guerrero

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, decidió ponerle fin al par vial implementado desde el pasado 5 de octubre, luego que el secretario de Tránsito Municipal, Alberto Hadad, reconoció que la medida fracasó por la falta de colaboración de la ciudadanía , los colegios y las universidades.

En ese sentido, el Mandatario local indicó que para reemplazar el par vial se está analizando la aplicación de un pico y placa sectorizado que funcionaría entre las 6:00 y 9:00 de la mañana.

Según el Alcalde, dicho pico y placa sería implementado la próxima semana. “Esa es una solución remedial que no resuelve el problema de fondo”, dijo Guerrero, al anotar que se trata de una medida extrema dado que las personas no están compartiendo sus vehículos.

Asimismo, agregó que aún no hay la educación suficiente para que universidades y colegios pongan horarios diferentes. “Que entren con media hora de diferencia cambia dramáticamente, es una cuestión cultural”, apuntó el Mandatario, al enfatizar que la gente también tiene que usar el transporte público.

Por su parte, la presidenta Asociación de Colegios Privados y de Primera Infancia, Elsy Jordán, aseguró que todas las alternativas para mejorar la movilidad se deben ensayar e invitó a los padres de familia hacer uso también del transporte escolar.

“Tengo 120 carros particulares en un colegio de 550 niños, cada uno trae un niño. En un bus caben entre 25 y 30 niños ¿Cuántos carros podríamos evitarnos por colegio si lo padres usan las rutas escolares?”, se preguntó Jordán, quien considera que la solución definitiva es la construcción de más vías de acceso.

Con el par vial, el flujo vehicular sobre la avenida Cañasgordas quedaba en un solo sentido con dirección hacia Jamundí desde la carrera 100, a la altura de la Estación del MIO Universidades, hasta la carrera 125, en la Iglesia la María, entre las 6:00 a. m. y 8:00 a. m. de lunes a viernes. Lo mismo ocurría sobre la autopista Cali - Jamundí, pero en sentido hacia la capital del Valle del Cauca.