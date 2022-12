Para Carolina Cruz no ha sido fácil entender que su suegra ya no está y así la recuerda

Con conmovedora imagen, la vallecaucana quiso expresar su sentir ante la ausencia de 'Olguita', madre de Lincoln, quien falleció en julio a causa de un cáncer.

"Hoy el cielo está de fiesta celebrando tu existencia. Hace más de dos meses te libertarse de ese cuerpito que te sirvió durante 67 años y que ya no estaba funcionando bien, para llegar a ese cielo maravilloso a cuidarnos, protegernos y sentirte más presente que nunca", expresó la presentadora y modelo este sábado en su cuenta de Instagram.

El conmovedor mensaje estuvo acompañado por una foto en la que se ve al pequeño Matías Palomeque Cruz en brazos de su abuela paterna, cuando ella luchaba contra la difícil enfermedad.

"No ha sido fácil entender que ya no estás. Para mí te fuiste de viaje a un lugar único en el que nos volveremos a encontrar en mucho tiempo. Gracias porque con dolores y sensaciones incómodas sacabas la mejor actitud y sonrisa para nosotros", agregó Carolina.

La también empresaria, además, manifestó en su red social que le hubiera querido que su suegra disfrutara más de sus nietos. Sin embargo, aseguró, que no duda que desde donde ella se encuentre los mirará cada segundo.