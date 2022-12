Para disminuir la contaminación, Dagma propondrá establecer pico y placa en el centro de Cali

Esta propuesta que sería entregada en 15 días por esta autoridad ambiental, fue rechaza inmediatamente por el Alcalde de la ciudad.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Luis Alfonso Rodríguez Devia anunció que la iniciativa se presentará a la Secretaría de Movilidad de Cali, para su evaluación.

“Todo lo que promueva el uso de la bicicleta, mejorar las condiciones del peatón, de bulevares, es promovido por el Dagma. La próxima semana nos reuniremos con la Secretaría de Movilidad para mostrarles esta alternativa, aún no ha sido considerada, es sólo una propuesta”, dijo Rodríguez.

Frente al tema, Maurice Armitage, alcalde de la capital del Valle del Cauca, afirmó que “de momento esa propuesta no se nos ha pasado por la cabeza, primero hay que fortalecer el MIO. El pico y placa ya está montado y no va a modificarse el que no quiera ser regido por esta medida sabe que debe pagar”.

La propuesta de pico y placa para el centro de Cali fue sugerida por expertos de la Corporación Andina de Fomento, CAF, quienes apoyan la construcción de propuestas para desincentivar el uso del vehículo particular pues comprobaron que en varias capitales de Europa se redujeron los gases contaminantes con este tipo de regulaciones.

El Dagma entregó un informe en donde aseguran que la calidad del aire en la ciudad es de buena condición para los habitantes, en comparación con otras capitales del país.



Foto: archivo Noticias Caracol