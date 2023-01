¿Para qué sirven? Inutilizadas y desapercibidas permanecen 160 casetas instaladas hace 13 años

Comunidad desconoce la funcionalidad de estas estructuras, que están distribuidas en distintos sectores de Cali. Denuncian que se trata de un 'elefante blanco'.

En total son 160 casetas las que fueron diseñadas e instaladas hace 13 años, para beneficiar a los vendedores ambulantes de la capital del Valle. Pero, hasta el momento, nadie les ha dado uso.

Publicidad

"Pienso que no sirven para nada, porque no hay ni para teléfono. No sé para qué sirve", expresa Bernardo Angulo, habitante de la ciudad. Y, como él, son muchas los ciudadanos que no hallan la utilidad de las casetas.

Sin embargo, Juan Camilo Vivas, director de la Fundación Semillero de Oportunidades, dice que desde hace 8 años descubrió para qué son y quién las instaló.

"Fueron ubicadas en el año 2005, en la Administración de Apolinar Salcedo. Fueron entregadas por la empresa Eucol en contraprestación por el servicio, por haber ellos tenido la concesión del mobiliario urbano de la ciudad", afirma Vivas.

El joven líder social señala que, aunque no hubo inversión económica del municipio, estas casetas, igual, se convirtieron en un elefante blanco de Cali, "por estar en desuso. Trece años a 160 casetas, $500 mil en promedio por año, serían $12.800 millones", asegura.

Publicidad

De abrirse las casetas, 160 vendedores informales que podrían beneficiarse. Noticias caracol contactó a funcionarios de la Alcaldía, pero aseguraron que, por ahora, no se van a pronunciar frente a la denuncia.

Por su parte Metrocali, aunque no es el encargado de estas casillas, ya se reunió con ViVas y están buscando alternativas para darle utilización a las estructuras.