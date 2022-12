Paralizado el trasporte marítimo de Buenaventura en medio del apoyo al paro cívico

El panorama para este décimo día de paro aún no cambia en el puerto del Valle del Cauca, no se ha llegado a ningún acuerdo entre líderes y Gobierno.

Los aproximadamente 83 buques de cabotaje que se encuentran detenidos en el muelle de Buenaventura como muestra de apoyo al paro cívico están generando afectaciones para los más de 1.200.000 habitantes que viven en los 1.300 kilómetros de costa Pacífica, pertenecientes a los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó.

“La flota cabotaje moviliza alrededor de 3.000 toneladas de víveres y abarrotes a los municipios, 1.400.000 galones de combustible para las áreas no interconectadas eléctricas y 27.000 pasajeros que se están viendo afectados en este momento”, manifestó Javier Torres, presidente de la Asociación de Motonaves de Cabotaje en Buenaventura.

Este jueves 25 de mayo, la comunidad sigue en protesta para exigir la aceptación de sus demandas en materia de educación, salud e infraestructura, pero, especialmente, la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica.

Mientras Buenaventura sufre de sed, autoridades señalan que obras de... Se espera que para el viernes 26 de mayo se reinicie la mesa de concertación entre líderes y Gobierno Nacional.

Con cacerolazo, habitantes de Buenaventura protestaron ante el...