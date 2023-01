"Parece que se hizo justicia": la pelea de 9 años que icónico exfutbolista le ganó al Deportivo Cali

Una trascendental decisión fue la que tomó la Corte Suprema de Justicia en favor del exjugador del equipo azucarero y selección Colombia.

El exdeportista y capitán del Deportivo Cali, subcampeón de la Copa América con la Selección Colombia en 1975, Miguel escobar, recuerda esos buenos tiempos pero que al día de hoy no son más que un contraste, pues actualmente atraviesa por una compleja situación económica.

"En el Cali estuve trece años y medio y llevaba peleando nueve años lo de la pensión", dijo el exfutbolista, a quien un cáncer lo dejó sin voz y solo puede hablar a través de un aparato especial.

La reclamación del exjugador era que le reconocieran las prestaciones no pagadas entre los años 1967 a 1980, el caso llegó a la Corte Suprema, que falló a su favor.

“En este caso específico se está pidiendo una pensión y como el Deportivo Cali no había afiliado a la seguridad social al jugador, se ordenó que se pagaran esas cotizaciones al Seguro Social, mediante un cálculo actuarial para que se le reconociera el tiempo laborado con el equipo”, señaló Rigoberto Echeverry, presidente de la Sala Laboral de la Corte.

Esta decisión, sin lugar a duda, le devolvió las esperanzas a Miguel Escobar.

"Me quedé sorprendido, cuando (me dijeron) que yo había ganado. Gracias a Dios, parece que se hizo justicia", anotó el exjugador del equipo azucarero.

Es que, según la sentencia, a los jugadores de fútbol se les debe pagar prestaciones si cumplen horario, tienen salario y subordinación en cualquier tiempo.

Miguel Escobar dice que, luego de sus reclamaciones, el Deportivo Cali no se ha comunicado con él. Este fallo deja en claro las obligaciones prestacionales que tienen los equipos de fútbol con sus jugadores.