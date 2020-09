Pareja de Juliana Giraldo grabó cómo fueron los momentos posteriores al homicidio de la mujer

Un soldado que realizaba labores de vigilancia en la zona rural del municipio de Miranda, Cauca, mató con su fusil a una mujer de 38 años, identificada como Juliana Giraldo y quien iba a bordo de un vehículo.

Según los acompañantes de la víctima, el uniformado accionó su arma de fuego pese a que se habían detenido tras una señal de pare.

Después del fatídico disparo, a la pareja de Juliana Giraldo se le vio desesperada y grabando con su celular a los uniformados implicados en el asesinato de la mujer.

“No llevamos armas, no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza. Ayúdenme, por favor. No tenemos nada. Dios mío, yo no hice nada”, vocifera el hombre mientras el cadáver de su pareja seguía al interior del vehículo.

El hombre, sin apagar la cámara de su celular, no paraba de pedirles ayuda a las personas que transitaban por esa vía.

En la misma grabación queda evidenciado cómo uno de los militares le dice al señor: “hubieran parado”.

Visiblemente afectado por la muerte de su compañera, el hombre pidió que este crimen no quede impune: “Por favor, ayúdenme a hacer viral este video. El Ejército acabó de matar a mi mujer. Por favor, ayúdenme a difundirlo”.

Jorge Salamanca, uno de los ocupantes del vehículo, narró cómo fueron esos momentos en los que el uniformado accionó su arma contra Juliana Giraldo.

“Íbamos en el carro y salieron del monte los soldados corriendo hacia la vía. El tipo sacó el fusil y pegó 3 tiros al lado, nosotros nos quedamos quietos. Cuando empezó a pegarle a las llantas. Yo me agaché y el tipo disparó al carro y se lo pegó a ella en toda la sien”, manifestó.

El uniformado que disparó su fusil está adscrito al Batallón de Alta Montaña Número 8. Este hecho ocurrió en la mañana del 24 de septiembre de 2020.