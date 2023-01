Pareja que esperaba bus acabó en un hospital tras asalto donde sujeto usó a una menor para cometerlo

Una de las víctimas relató cómo el hombre ordenó a la presunta cómplice que la despojara de sus pertenencias y que si no las entregaba le cortara en el rostro.

Un hombre fue capturado y enviado a la cárcel en Cali, tras ser señalado por un asalto a una pareja que terminó herida y siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital.

El proceso penal contra esta persona se inició luego que la mujer lo denunció ante la Unidad de Reacción Inmediata, según informó la Fiscalía.

La entidad indicó que, según la víctima, ella se encontraba con su novio esperando un bus articulado del MIO en el suroccidente de Cali, cuando el señalado y una joven de 17 años, que se movilizaban en motocicleta, los abordaron.

De acuerdo con la denuncia, la adolescente se bajó del vehículo y le colocó un cuchillo en el estómago, exigiéndole la entrega del teléfono celular. Mientras tanto, el hombre que conducía la moto le gritaba a la mejor que si la víctima no accedía la cortara.

“Al decirle que no teníamos nada más, el hombre se bajó de la moto y se dirigió hacia mí, me pegó un puño en el rostro, reventándome la nariz, yo caí al suelo y empecé a sangrar. Mi novio reaccionó, se enfrentó al hombre, quien sacó un cuchillo y le propinó dos puñaladas en la espalda”, relató la víctima, según el reporte de la Fiscalía.

La ciudadana señaló que empezó a gritar por lo que varios vecinos llegaron al sitio. Asimismo, sostuvo que la joven se acercó a ella, le puso el cuchillo en la frente y la alcanzó a arañar con él.

“Al ver que la gente empezó a rodearlo, el hombre de la moto le dijo a la menor que se fueran de allí, pero la gente los cogió y no los soltaban. Minutos después llegaron dos patrullas motorizadas de la Policía, capturándolos, porque la gente los iba a linchar”, aseguró la afectada.

La pareja herida fue trasladada en una patrulla a un centro asistencial, donde la mujer tuvo que ser operada de la nariz. Su novio también fue intervenido debido a dos heridas que recibió en la espalda.

Al hombre detenido, la Fiscalía le imputó el delito de hurto calificado y agravado en concurso con uso de menores para la comisión de delitos, mientras un juez tomó la decisión de enviarlo tras las rejas.

Entretanto, la joven de 17 años fue puesta a disposición de autoridades competentes y un juez de Infancia y Adolescencia la envió al Centro de Internamiento Preventivo para Menores y Adolescentes Valle del Lili.