Paro armado mantiene paralizado el transporte intermunicipal en el sur del Cauca

Los viajeros son los más afectados, pues las empresas han optado por no despachar vehículos por esa zona del país por temor al accionar terrorista del ELN.

Carmenza Navia y Luz Mary Muñoz son solo dos de las decenas de pasajeros que no han podido viajar en el sur del Cauca hasta sus destinos por el paro armado.

“Por lo que se está presentando en este momento, tengo entendido, es que hay tanta alarma y peligro. La gente evita enviar buses y, así mismo, la gente evita viajar”, señaló Carmenza Navia.

Volvió el temor a Corinto: escalada terrorista del ELN tiene... A destinos como El Plateado, Argelia y el Macizo Colombianono se está despachando bus alguno por parte de las empresas.

“Los conductores y asociados tienen temor a que les quemen sus vehículos por el paro armado”, manifestó Leandro Tovar, despachador.

Además, las autoridades atribuyen al ELN la muerte de dos líderes comunitarios en hechos ocurridos en la costa Pacífica caucana.

Asesinan a dos líderes comunitarios cuando salían de reunión sobre... “También se tiene información sobre el accionar de alias ‘Sábalo’, quien perteneció al frente 29 de las FARC y, al parecer, tenía acciones conjuntas con frentes del ELN. Alrededor de esta hipótesis se están haciendo las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos”, señaló Rodrigo Campo, gobernador del Cauca.

El mandatario departamental indicó que se está trabajando en conjunto con la fuerza pública para evitar nuevas acciones terroristas por parte del ELN.