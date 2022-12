Paro cívico en Buenaventura podría reiniciarse ante incumplimiento de acuerdos

Los miembros de la mesa del paro cívico del puerto vallecaucano aseguran que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con lo pactado.

“Están establecidos simplemente en el papel, pero que no hay ejecuciones concretas y precisas de esos recursos”, dijo Humberto Hurtado, miembro del comité del paro cívico.

Uno de los temas que más les preocupa es la entrega del muelle turístico a una sociedad portuaria por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

“Nos preocupa porque el acuerdo era revisar, junto con la comunidad, el procedimiento de qué iba a pasar con el muelle y el Gobierno, a través de la ANI, lo entregó en concesión”, dijo Víctor Vidal, miembro del comité del paro cívico.

Agregó que están esperando que les respondan por esa situación. “De hecho, presentamos una acción de tutela y estamos esperando el fallo”, anotó.

Más de 300 personas marcharon en Buenaventura para exigir que se... Por eso, el miércoles 25 de octubre se realizará una reunión con miembros del Gobierno para revisar los avances de los acuerdos.

“Si el Gobierno no cumple en estas condiciones, nos está imponiendo la posibilidad de que el pueblo de Buenaventura se movilice en defensa de lo que inicialmente fue un acuerdo suscrito entre las partes y que el Gobierno no va a cumplir”, aseguró Hurtado.

Noticias Caracol buscó al alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, pero se negó a pronunciarse en cámara.

El puerto vallecaucano ha tenido tres paros cívicos en su historia: el de 1962, 1998 y 2017. Los promotores del paro han dicho que ante el incumplimiento del Gobierno Nacional se podría retomar nuevamente el paro que se suspendió el pasado seis de junio.

Gobierno y líderes del paro cívico en Buenaventura firman acuerdo...