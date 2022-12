Paro en Avianca dejó varados en Cali a europeos que querían promover a Colombia como sitio turístico

Llegaron desde España para lanzar proyecto en beneficio de Colombia. Sin embargo, según uno de ellos, la “salvajada de huelga” lo afectaría.

José Luis Reyes hace parte de un grupo de europeos que se encuentra en Cali y no ha podido regresar a su país, como consecuencia del paro en Avianca. Su vuelo estaba programado para el miércoles 20 de septiembre, pero, como muchos otros en toda Colombia, fue cancelado.

“Somos un grupo de unas 25 personas afectadas. Estamos en el hotel Dann Carlton. Estamos intentando por todos los medios qué podemos hacer. Lo que lamentablemente nos encontramos es un muro de desorganización y falta de información a través de Avianca”, dice.

Asegura que en el Call Center, donde les dicen que deben comunicarse, les dicen una cosa, mientras las agencias les dicen otra y el aeropuerto, otra.

“En el mejor de los casos, no hay ninguna respuesta por parte de ellos más que la expectativa y especulación sobre las fechas de vuelo, que ni siquiera las saben”, sostiene el afectado.

Anota que supuestamente viajarían este sábado, pero recibieron un comunicado de la aerolínea donde les informan que el vuelo será el 3 de octubre.

Reyes es un empresario español en el sector del turismo que arribó a la capital del Valle del Cauca con el firme propósito de promover a Colombia como destino turístico. No obstante, la huelga de pilotos de Avianca podría afectar esas buenas intenciones que impulsarían la economía del país.

“Estábamos lanzando un proyecto para la Unión Europea y beneficiar a Colombia en el tema de dar a conocer a Colombia en toda Europa y nos estamos encontrando que, con esta salvajada de huelga que está habiendo, es realmente muy complicado poder pensar en traer dos o tres millones de turistas a nivel europeo en dos años, que estábamos concertando”, asegura.

Asimismo, señaló que la situación es muy preocupante al punto que una de las personas que viajó desde España es un ciudadano turco sordomudo a quien la aerolínea no le ha asignado ni siquiera un intérprete.

“Nadie de la aerolínea se ha contactado con él, nadie ha puesto un traductor, el hombre está solo, su mujer dio a luz en España y le han robado en el aeropuerto”, afirma.

Finalmente, Reyes indica que se encuentran “con un asesor jurídico hablando de la demanda y posibles reclamaciones a presentar” contra la aerolínea ante esta situación que califica de “bastante lamentable y patética”.

Avianca ha informado que, debido al paro de pilotos, los viajeros con reserva entre el 20 y 30 de septiembre que deseen cambiar su itinerario podrán hacerlo sin pago de penalidad.

"Se les permitirá hacer el cambio de fecha sin cobro de penalidad para viajar hasta el 30 de noviembre excepto los días 1 octubre al 17 octubre de 2017", señala la aerolínea en su página web.



